В Самарской области пьяный мужчина поехал на своей машине за сигаретами и попался полиции
На днях инспекторы ДПС, патрулирую поселок Безенчук, на улице Быковского заметили автомобиль, который толкали трое местных жителей, несмотря на то, что за рулем авто находился человек. Полицейские остановили процессию и сразу заметили, что водитель пьян.
- Резкий запах алкоголя, шаткая походка, невнятная речь. Ему предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте задержания, но мужчина ответил отказом, - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Автомобиль изъяли и поместили на специализированную стоянку. Полицейскими был составлен протокол об административном правонарушении.
Личность злоумышленника установили быстро. Оказалось, что этот 36-летний мужчина в декабре 2014 года был признан виновным в совершении аналогичного административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде административного штрафа и лишения права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев. Нарушитель не оплатил штраф и не сдал водительское удостоверение.
В ходе опроса подозреваемый пояснил, что находился в гостях у друга, с которым они распивали спиртные напитки, после чего сел за руль пьяным, чтобы доехать в магазин за сигаретами. Совершив покупку, он вернулся в автомобиль, но у машины разрядилась аккумуляторная батарея. Автолюбитель попросил незнакомцев помочь привести его транспортное средство в движение.
Сейчас в связи со случившемся возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.