2018-12-22T21:25:40+03:00
Происшествия

В Самарской области пьяный мужчина поехал на своей машине за сигаретами и попался полиции

Когда силовики настигли нарушителя, его авто толкали трое добровольцев
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Теперь автолюбителя могут лишить свободыТеперь автолюбителя могут лишить свободыФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

На днях инспекторы ДПС, патрулирую поселок Безенчук, на улице Быковского заметили автомобиль, который толкали трое местных жителей, несмотря на то, что за рулем авто находился человек. Полицейские остановили процессию и сразу заметили, что водитель пьян.

- Резкий запах алкоголя, шаткая походка, невнятная речь. Ему предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте задержания, но мужчина ответил отказом, - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Автомобиль изъяли и поместили на специализированную стоянку. Полицейскими был составлен протокол об административном правонарушении.

Личность злоумышленника установили быстро. Оказалось, что этот 36-летний мужчина в декабре 2014 года был признан виновным в совершении аналогичного административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде административного штрафа и лишения права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев. Нарушитель не оплатил штраф и не сдал водительское удостоверение.

В ходе опроса подозреваемый пояснил, что находился в гостях у друга, с которым они распивали спиртные напитки, после чего сел за руль пьяным, чтобы доехать в магазин за сигаретами. Совершив покупку, он вернулся в автомобиль, но у машины разрядилась аккумуляторная батарея. Автолюбитель попросил незнакомцев помочь привести его транспортное средство в движение.

Сейчас в связи со случившемся возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ГАИ Самарской области просят автолюбителей быть осторожнее
В ТЦ "Парк Хаус" в Самаре произошло ЧП, людей эвакуировали
На въезде в Самару «девятка» въехала в участников ДТП, смотревших на свои поврежденные машины
В Самаре полицейские задержали парня и благодаря ему нашли 333 пакетика с наркотиками
В Тольятти автоледи на иномарке сбила женщину с ребенком, которые шли в школу
Областной СПИД-центр возглавила врач из Тольятти
В Новокуйбышевске на даче высокопоставленного чиновника сгорела баня
«Комсомолка» и «Жилуниверсал» устроили праздник во дворе в 12 микрорайоне
В Сызрани лысый мужчина и женщина разгромили пивнушку, дебоширов пытались остановить бензопилой
В Тольятти на встречке столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие
В Самаре стартует этап детского хоккейного турнира «Золотая шайба»
Прокуратура проверит, как парк 60-летия Советской власти перешел в частные руки
В Самаре мужчина поругался со своей возлюбленной и ударил ее ножом
У Филармонии в Самаре фура протаранила «Ниссан», пострадали несколько человек
В Сызрани огонь охватил дачный дом, на месте работали больше 30 пожарных
В Самаре мужчина поругался с женой и стал фигурантом уголовного дела
В Самаре автолюбитель на иномарке сбил женщину на пешеходном переходе
Самарский каноист и его тренер получат миллион рублей из бюджета региона
Стали известны подробности ДТП в Самаре, в котором пострадали два подростка
КамАЗ разорвало на части: появились фото с места столкновения поезда и грузовика в Самарской области
В Самарской области поезд протаранил КамАЗ на железнодорожном переезде
В Тольятти нефтевоз врезался в УАЗ-«буханку», есть пострадавшие