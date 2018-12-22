В Самарской области пьяный мужчина поехал на своей машине за сигаретами и попался полиции

СЕГОДНЯ 21:25 2018-12-22T21:25:40+03:00

Теперь автолюбителя могут лишить свободы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

На днях инспекторы ДПС, патрулирую поселок Безенчук, на улице Быковского заметили автомобиль, который толкали трое местных жителей, несмотря на то, что за рулем авто находился человек. Полицейские остановили процессию и сразу заметили, что водитель пьян.

- Резкий запах алкоголя, шаткая походка, невнятная речь. Ему предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте задержания, но мужчина ответил отказом, - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Автомобиль изъяли и поместили на специализированную стоянку. Полицейскими был составлен протокол об административном правонарушении.

Личность злоумышленника установили быстро. Оказалось, что этот 36-летний мужчина в декабре 2014 года был признан виновным в совершении аналогичного административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде административного штрафа и лишения права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев. Нарушитель не оплатил штраф и не сдал водительское удостоверение.

В ходе опроса подозреваемый пояснил, что находился в гостях у друга, с которым они распивали спиртные напитки, после чего сел за руль пьяным, чтобы доехать в магазин за сигаретами. Совершив покупку, он вернулся в автомобиль, но у машины разрядилась аккумуляторная батарея. Автолюбитель попросил незнакомцев помочь привести его транспортное средство в движение.

Сейчас в связи со случившемся возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.