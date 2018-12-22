В ТЦ "Парк Хаус" в Самаре произошло ЧП, людей эвакуировали

СЕГОДНЯ 21:42 2018-12-22T21:42:37+03:00

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Сегодня вечером, 22 декабря, ЧП произошло в самарском торговом центре "Парк Хаус". Там в одном из отделов случилось задымление.

- Только что произошло задымление в "Парк Хаусе" была в "М-Видео" с детками, происходит эвакуация людей, подъехало 6 пожарных машин.Отключены эскалаторы люди закрывают павильоны и все спускаются вниз к выходу, - пишет в социальных сетях местная жительница Надежда Федоренко.

По предварительным сведениям, открытого огня нигде не наблюдается. Пострадавших нет. По факту случившегося проводится проверка.