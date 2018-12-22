В ГАИ Самарской области просят автолюбителей быть осторожнее
Сотрудники региональной Госавтоинспекции обратились к водителям. В связи с возможным ухудшением погодных условий, сопровождающихся выпадением осадков в виде мокрого снега и образования гололеда, автолюбителям рекомендуют отказаться от дальних поездок на личном транспорте. В случае, если сесть за руль необходимо — нужно быть предельно внимательным и осторожным и соблюдать ПДД.
- Следует учитывать, что в неблагоприятных погодных условиях сцепление колёс с дорогой снижается, а тормозной путь увеличивается в несколько раз. Даже незначительное превышение скоростного режима может привести к трагическим последствиям, - предупреждают полицейские.
Стражи порядка просят строго соблюдать дистанцию и боковой интервал, исключить факты выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, не создавать помех при выполнении очистительных работ специальной снегоуборочной техникой.
Предостерегают и пешеходов.
- Будьте предельно внимательны и осторожны на дороге, переходите только в строго установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами, особенно в тёмное время суток, - отмечают в ГУ МВД Самарской области.