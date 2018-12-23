В Сызрани спасателям срочно нужен спецавтомобиль за 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:06 2018-12-23T09:45:40+03:00

Прежняя газоспасательная машина отработала в два раза больше сроков своей эксплуатации

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В Сызрани местное управление по общественной безопасности, ГО и ЧС и ликвидации стихийных бедствий попросило новую спецтехнику, на которую без малого нужно потратить 1 миллион 600 тысяч рублей. Просьба была указана в докладе, представленном в городской думе Сызрани.

По озвученным данным, острее всего спасатели нуждаются в новом автомобиле для газоспасаетльных работ, ведь прежний уже отработал десять лет вместо допустимых пяти. Спасатели просят заменить его современной оборудованной для указанных работ «ГАЗелью». Правда обойдется она более чем в 1,5 млн рублей.

Как уточняют местрные СМИ, эти деньги помогут ускорить время прибытия в частные секторы с повышенной пожароопасностью.

Останется только решить проблему с выездом с территории управления аварийно-спасательной службы. Как оказалось, там сейчас не убирают снег. Поэтому в список необходимого спасатели внесли и снегоуборочную машину стоимостью 41 тысяча рублей.