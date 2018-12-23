2018-12-23T09:45:40+03:00
Общество

В Сызрани спасателям срочно нужен спецавтомобиль за 1,5 миллиона рублей

Прежняя газоспасательная машина отработала в два раза больше сроков своей эксплуатации
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Сызрани местное управление по общественной безопасности, ГО и ЧС и ликвидации стихийных бедствий попросило новую спецтехнику, на которую без малого нужно потратить 1 миллион 600 тысяч рублей. Просьба была указана в докладе, представленном в городской думе Сызрани.

По озвученным данным, острее всего спасатели нуждаются в новом автомобиле для газоспасаетльных работ, ведь прежний уже отработал десять лет вместо допустимых пяти. Спасатели просят заменить его современной оборудованной для указанных работ «ГАЗелью». Правда обойдется она более чем в 1,5 млн рублей.

Как уточняют местрные СМИ, эти деньги помогут ускорить время прибытия в частные секторы с повышенной пожароопасностью.

Останется только решить проблему с выездом с территории управления аварийно-спасательной службы. Как оказалось, там сейчас не убирают снег. Поэтому в список необходимого спасатели внесли и снегоуборочную машину стоимостью 41 тысяча рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На посту ДПС у Зеленовки поймали нервного водителя с самодельным гашишем
В Тольятти молодой слесарь чуть не убил друга, ударив его ножом в живот
В ГАИ Самарской области просят автолюбителей быть осторожнее
В ТЦ "Парк Хаус" в Самаре произошло ЧП, людей эвакуировали
В Самарской области пьяный мужчина поехал на своей машине за сигаретами и попался полиции
На въезде в Самару «девятка» въехала в участников ДТП, смотревших на свои поврежденные машины
В Самаре полицейские задержали парня и благодаря ему нашли 333 пакетика с наркотиками
В Тольятти автоледи на иномарке сбила женщину с ребенком, которые шли в школу
Областной СПИД-центр возглавила врач из Тольятти
В Новокуйбышевске на даче высокопоставленного чиновника сгорела баня
«Комсомолка» и «Жилуниверсал» устроили праздник во дворе в 12 микрорайоне
В Сызрани лысый мужчина и женщина разгромили пивнушку, дебоширов пытались остановить бензопилой
В Тольятти на встречке столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие
В Самаре стартует этап детского хоккейного турнира «Золотая шайба»
Прокуратура проверит, как парк 60-летия Советской власти перешел в частные руки
В Самаре мужчина поругался со своей возлюбленной и ударил ее ножом
У Филармонии в Самаре фура протаранила «Ниссан», пострадали несколько человек
В Сызрани огонь охватил дачный дом, на месте работали больше 30 пожарных
В Самаре мужчина поругался с женой и стал фигурантом уголовного дела
В Самаре автолюбитель на иномарке сбил женщину на пешеходном переходе
Самарский каноист и его тренер получат миллион рублей из бюджета региона
Стали известны подробности ДТП в Самаре, в котором пострадали два подростка
КамАЗ разорвало на части: появились фото с места столкновения поезда и грузовика в Самарской области
В Самарской области поезд протаранил КамАЗ на железнодорожном переезде
В Тольятти нефтевоз врезался в УАЗ-«буханку», есть пострадавшие