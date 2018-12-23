В Сызрани спасателям срочно нужен спецавтомобиль за 1,5 миллиона рублей
В Сызрани местное управление по общественной безопасности, ГО и ЧС и ликвидации стихийных бедствий попросило новую спецтехнику, на которую без малого нужно потратить 1 миллион 600 тысяч рублей. Просьба была указана в докладе, представленном в городской думе Сызрани.
По озвученным данным, острее всего спасатели нуждаются в новом автомобиле для газоспасаетльных работ, ведь прежний уже отработал десять лет вместо допустимых пяти. Спасатели просят заменить его современной оборудованной для указанных работ «ГАЗелью». Правда обойдется она более чем в 1,5 млн рублей.
Как уточняют местрные СМИ, эти деньги помогут ускорить время прибытия в частные секторы с повышенной пожароопасностью.
Останется только решить проблему с выездом с территории управления аварийно-спасательной службы. Как оказалось, там сейчас не убирают снег. Поэтому в список необходимого спасатели внесли и снегоуборочную машину стоимостью 41 тысяча рублей.