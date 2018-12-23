2018-12-23T09:40:39+03:00
Происшествия

В Тольятти молодой слесарь чуть не убил друга, ударив его ножом в живот

Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Тольятти дружеские посиделки закончились кровавым конфликтом. По данным ГУ Мвд России по Самарской области, два товарища, оба в возрасте до 30 лет, распивали спиртные напитки дома у одного из них. В какой-то момент они сильно поссорились из-за личных мотивов и хозяин квартиры 29-летний хозяин квартиры схватился за нож. Он нанес своему 28-летнему другу ножевое ранение в живот. Молодого человека успели госпитализировать и спасти его жизнь.

Врачи больницы, куда был доставлен пострадавший, сразу сообщили о случившемся в полицию.

В результате проведения оперативных мероприятий стражи правопорядка задержали предполагаемого злоумышленника. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По информации оперативников, задержанный работает слесарем в одном из тольяттинских предприятий. Ранее он не был судим, теперь же в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

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