2018-12-23T10:44:20+03:00
Происшествия

На посту ДПС у Зеленовки поймали нервного водителя с самодельным гашишем

Изначально мужчину остановили для простой проверки документов
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Накануне под Тольятти сотрудники дорожной полиции поймали водителя, у которого при себе было значительное количеством наркотиков. 23-летнего молодого человека, управлявшего легковым авто, остановили на посту возле села Зеленовка для проверки документов.

С документами все было в порядке, но мужчина сильно нервничал, поэтому полицейские решили досмотреть его и автомобиль.

В итоге в кармане брюк парня полицейские нашли небольшой сверток с веществом коричневого цвета. Согласно экспертизе, это был гашиш весом более 2 грамм, что является значительным размером.

По словам подозреваемого, наркотик он изготовил сам для личного употребления. Парень нигде не работает, ранее судим не был.

Сейчас в отношении него заведено уголовное дело за незаконное хранение, перевозку и изготовление наркотиков. Молодому человеку грозит лишения свободы на срок до 3 лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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