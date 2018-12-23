В сети появилось видео гигантской светящейся елки из автомобилей в Самаре

СЕГОДНЯ 11:46 2018-12-23T13:15:41+03:00

На предновогодний флешмоб съехались порядка 170 автомобилистов, в том числе и 10 патрульных машин ГИБДД

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Самарские автомобилисты по-своему создают новогоднее настроение. На этой неделе, в четверг, 20 декабря, на парковке торгового комплекса «Амбар» они собрали гигантскую елку из машин.

Всю эту сверкающую красоту засняли на квадрокоптер с высоты птичьего полета. Видео флешмоба на днях появилось в социальных сетях и собрало уже больше 100 тысяч просмотров. Всего на мероприятие приехали 170 автомобилей, их них 10 патрульных машин ГИБДД.

- Мы планировали собрать большое количество участников, но думали, приедут немного больше ста. А тут откликнулись значительно больше. И нам даже хватило машин, чтобы собрать рядом с елкой надпись Самара, - рассказал организатор мероприятия Руслан Акопян.

По его словам, длина автомобильной елки составила порядка 300 метров. Вместе с надписью вся композиция заняла большую часть парковки около торгового комплекса.

К слову, это не единственное подобное мероприятие, которое провели активисты в этом году. В Самаре из автомобилей собирали надписи и на 9 мая, и на День России и на другие знаковые даты. Причем с каждым разом на такие флешмобы приезжает все больше людей.