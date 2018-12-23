В сети появилось видео гигантской светящейся елки из автомобилей в Самаре
Самарские автомобилисты по-своему создают новогоднее настроение. На этой неделе, в четверг, 20 декабря, на парковке торгового комплекса «Амбар» они собрали гигантскую елку из машин.
Всю эту сверкающую красоту засняли на квадрокоптер с высоты птичьего полета. Видео флешмоба на днях появилось в социальных сетях и собрало уже больше 100 тысяч просмотров. Всего на мероприятие приехали 170 автомобилей, их них 10 патрульных машин ГИБДД.
- Мы планировали собрать большое количество участников, но думали, приедут немного больше ста. А тут откликнулись значительно больше. И нам даже хватило машин, чтобы собрать рядом с елкой надпись Самара, - рассказал организатор мероприятия Руслан Акопян.
По его словам, длина автомобильной елки составила порядка 300 метров. Вместе с надписью вся композиция заняла большую часть парковки около торгового комплекса.
К слову, это не единственное подобное мероприятие, которое провели активисты в этом году. В Самаре из автомобилей собирали надписи и на 9 мая, и на День России и на другие знаковые даты. Причем с каждым разом на такие флешмобы приезжает все больше людей.
В Самаре собрали гигантскую 100-метровую елку из автомобилей.В мероприятии участвовало 170 автомобилей, 10 из которых патрульные автомобили ГИБДД. За организацию данного мероприятия благодарим Руслана Акопяна При поддержке руководства ГИБДД г.Самара Фото и видео поддержка Урсов Артем