2018-12-23T12:16:24+03:00
Общество

В Самаре нашли пропавшую студентку по имени Айшан в зеленом платье, и продолжают искать ее тезку в розовом свитере

Две девушки по имени Айшан пропали в Самаре почти одновременно
Вера ЦЫГАНКОВА
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фото: ДПСО "Лиза Алерт"фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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В Самаре продолжаются поиски 17-летней девушки Айшан Алиевой. Она пропала 5 декабря.

Как написано в объявлении добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», она была одета в бордовую куртку с капюшоном, розовый свитер, синие джинсы и черные ботинки.

Другие приметы девушки — рост 165 см, худощавое телосложение, бордовые волосы, короткая стрижка, карие глаза.

Всех, кто знает что-то о пропавшей девушке с редким восточным именем, просят сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Странное совпадение, но за пять дней до пропажи Алиевой, в Самаре пропала еще одна 17-летняя девушка с таким же именем — Айшан Керимова — студентка медицинского колледжа им. Ляпиной. Ее искали с 1 декабря. Одной из главных примет было ее зеленое платье. К счастью девушку нашли живой. Сообщение об этом появилось в официальной группе ДПСО «Лиза Алерт» 11 декабря. Остается надеяться, что ее тезка, пропавшая Айшан Алиева, тоже жива и невредима.

фото: ДПСО "Лиза Алерт"

фото: ДПСО "Лиза Алерт"

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