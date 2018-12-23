2018-12-23T14:50:29+03:00
Общество

«Здесь могли бы тренироваться мои дети»: Алексей Ягудин прокатился на новом самарском катке

Перед этим известный фигурист успел замерзнуть на самарском морозе, но его согрели самарским гостеприимством и теплой курткой
Вера ЦЫГАНКОВА
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Известный фигурист не только порадовал самарцев своим выступлением, но и фотосессиейИзвестный фигурист не только порадовал самарцев своим выступлением, но и фотосессиейФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Жителям Самары сделали большой предновогодний подарок. В воскресенье, 23 декабря, на улице Запорожской, 24 открылся новый большой каток.

Он появился возле школы №176 вместо старой ледовой площадки. Каток реконструировали в рамках программы Nivea. На месте прежнего льда выросла огромная хоккейная коробка, ворота и сверкающая гладь новой площадки. Чистить его будет школа №176. По словам ее директора, вся необходимая техника для этого есть.

Так ли хорош новый каток? Проверить это доверили только чемпиону. Первым опробовал свежий лед известный российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин. Причем это событие для него оказалось особенным.

- Моя взрослая спортивная карьера началась на Чемпионате России по фигурному каткнию, который проходил именно в Самаре. Сейчас я смотрю на радостных ребят на катке, и думаю, что если бы я жил с семьей в Самаре, то мои двое детей могли бы ходить в эту школу и тренироваться на этом катке, - сказал Алексей Ягудин. - Я желаю всем успехов, надеюсь, что на этой ледовой площадке будут играть в хоккей в керлиинг и, конечно, заниматься фигурным катанием.

А некоторые ушли с праздника с автографом Алексея Ягудина на коньке Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

А некоторые ушли с праздника с автографом Алексея Ягудина на конькеФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Каток Ягудину правда очень понравился, а вот самарская зима неприятно удивила. Фигурист, привыкший к холоду, не ожидал такого кусачего мороза, и приехал в Самару в легком коричневом пальто. Но его спасло теплое самарское гостеприимство. Алексею Ягудину на время одолжил свою куртку активист местного отделения ОНФ Вадим Нуждин.

Ну а тем, кто уже устремился на новый каток у школы №176 погода не помеха. Здесь уже прошел первый маленький хоккейный матч, и его облюбовали фигуристы-любители.

Кстати, вход на каток будет абсолютно свободен для всех, но только до ночи.

- Каток будет доступен для всех желающих до только до 23.00. Поскольку рядом располагаются жилые дома, шуметь там по закону запрещено, - передает корреспондент «КП-Самара» с места событий. - Конечно преимущество будут отдавать юным спортсменам, в школе есть две хоккейные команды, но после школы все остальные тоже могут бежать сюда и переобуваться в коньки.

Руководство Самары, уверено, что на этом катке будут воспитываться новые чемпионы.

Алексей Ягудин первым вышел на лед нового самарского катка.

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