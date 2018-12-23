Через несколько часов Самару накроет метель и штормовой ветер

СЕГОДНЯ 15:47 2018-12-23T15:47:23+03:00

Синоптики и спасатели просят самарцев быть внимательными и осторожными

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Региональное управление МЧС и Приволжский Гидрометцентр предупреждают жителей Самары о неблагоприятных погодных условиях. В ближайшие несколько часов в город придет непогода.

- По данным Приволжского УГМС с 19.00 23 декабря прогнозируются сильный снег, метель и ветер с порывами до 15 — 20 метров в секунду, - говорится в сообщении МЧС.

Такая погода сохранится в течение суток до 19 часов понедельника, 24 декабря. В связи с этим самарцев просят быть внимательными и осторожными.

В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до — 14 градусов. Ветер будет юго-восточного направления. Местами снежные заносы.

Днем в понедельник будет не так холодно, -10...-5 градусов. Ветер будет дуть с проежней силой, он успокоится только к ночи вторника до 8 — 13 м/с.

Днем во вторник, 25 декабря, будет облачно, местами небольшой и умеренный снег. Снова похолодает до -9...-14 градусов.