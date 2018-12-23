В Самарской области три подростка пострадали при взрыве газового баллона в гаражах

СЕГОДНЯ 17:27 2018-12-23T17:30:30+03:00

Взрослых рядом не было

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В воскресение, 23 декабря, примерно в 16.00 в Жигулевске произошло ЧП, в котором пострадали три подростка. Причиной стал хлопок баллона с бытовым газом.

По данным ГУ МВД по Самарской области, трое друзей, двое 16 лети один 14 лет находились в одном из в одном из гаражных кооперативов на проезде Отважный. Взрослых рядом с ними не было.

- По предварительной версии, ребята нарушили технику пожарной безопасности. В результате произошел хлопок баллона с бытовым газом, - прокомментировали ситуацию в полиции.

Из-за взрыва частично обрушился один из гаражей. К счастью, обошлось без жертв. Однако всех троих госпитализировали. Один подросток получил травму ноги, его друзей отвезли в больницу для обследования, так как видимых травм не наблюдалось.

На месте ЧП работали сотрудники полиции и спасатели. По факту случившегося будет проведена проверка и затем принято процессуальное решение.