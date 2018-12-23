"Выбегали на улицу без курток": в ТЦ «Мега» сработала пожарная сигнализация

СЕГОДНЯ 19:23 2018-12-23T19:23:16+03:00

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23 декабря воскресный предновогодний шопинг в торговом центре «Мега» прервал сигнал системы пожарной безопасности. Он мощно звучал на весь торговый центр. Как рассказывают очевидцы, посетители поспешили покинуть объект, кто-то даже без верхней одежды.

- Сообщение на пульт дежурного о том, что в торговом центре «Мега» сработал пожарная сигнализация, поступило в 13 часов 41 минуту, - сообщили в управлении МЧС России по Самарской области.

Уже в 13 часов 50 минут после проверки пожарными стало понятно, что тревога оказалась ложной. В МЧС уточнили , что ввиду отсутствия опасности никакой официально эвакуации не проводили.

Напомним, что торговый центр «Мега» не первый раз отличается предновогодними ЧП. В прошлом году, днем 31 декабря, посетители этого ТЦ стали жертвами телефонного хулигана. Из-за звонка и сообщении о минировании людям пришлось побросать свои покупки и несколько часов провести на зимнем холоде.

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