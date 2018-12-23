2018-12-23T19:23:16+03:00
Происшествия

"Выбегали на улицу без курток": в ТЦ «Мега» сработала пожарная сигнализация

Тревога оказалась ложной
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

23 декабря воскресный предновогодний шопинг в торговом центре «Мега» прервал сигнал системы пожарной безопасности. Он мощно звучал на весь торговый центр. Как рассказывают очевидцы, посетители поспешили покинуть объект, кто-то даже без верхней одежды.

- Сообщение на пульт дежурного о том, что в торговом центре «Мега» сработал пожарная сигнализация, поступило в 13 часов 41 минуту, - сообщили в управлении МЧС России по Самарской области.

Уже в 13 часов 50 минут после проверки пожарными стало понятно, что тревога оказалась ложной. В МЧС уточнили , что ввиду отсутствия опасности никакой официально эвакуации не проводили.

Напомним, что торговый центр «Мега» не первый раз отличается предновогодними ЧП. В прошлом году, днем 31 декабря, посетители этого ТЦ стали жертвами телефонного хулигана. Из-за звонка и сообщении о минировании людям пришлось побросать свои покупки и несколько часов провести на зимнем холоде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Посетителей и сотрудников ТЦ «Мега» эвакуировали из-за подозрительного предмета (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре пьяный водитель «Лады Калины» врезался в столб: погиб пассажир
В Сызрани поезд переехал неизвестного мужчину
В Самарской области три подростка пострадали при взрыве газового баллона в гаражах
Через несколько часов Самару накроет метель и штормовой ветер
«Здесь могли бы тренироваться мои дети»: Алексей Ягудин прокатился на новом самарском катке
В Самаре нашли пропавшую студентку по имени Айшан в зеленом платье, и продолжают искать ее тезку в розовом свитере
В сети появилось видео гигантской светящейся елки из автомобилей в Самаре
На посту ДПС у Зеленовки поймали нервного водителя с самодельным гашишем
В Тольятти молодой слесарь чуть не убил друга, ударив его ножом в живот
В Сызрани спасателям срочно нужен спецавтомобиль за 1,5 миллиона рублей
В ГАИ Самарской области просят автолюбителей быть осторожнее
В ТЦ "Парк Хаус" в Самаре произошло ЧП, людей эвакуировали
В Самарской области пьяный мужчина поехал на своей машине за сигаретами и попался полиции