2018-12-23T20:40:19+03:00
Происшествия

В Сызрани поезд переехал неизвестного мужчину

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии
Вера ЦЫГАНКОВА
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фото: Архив "КП"фото: Архив "КП"
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В воскресенье, 23 декабря, в Самарской области произошла трагедия на железнодорожных путях. В Сызрани под колесами поезда погиб мужчина.

Трагедия произошла минувшей ночью между станциями Сызрань-1 и Сызрань-2. Сразу после известия об этом на место выехали экстренные службы и представители правоохранительных органов.

Как пишут местные, СМИ по неофициальной информации тело мужчины было буквально перерезано пополам.

Личность погибшего пока не известна сейчас она устанавливается. Также выясняются подробности трагедии: почему мужчина оказался поздно ночью на железнодорожных путях и как развивались события приведшие к его гибели под колесами поезда.

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