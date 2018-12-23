В Сызрани поезд переехал неизвестного мужчину
В воскресенье, 23 декабря, в Самарской области произошла трагедия на железнодорожных путях. В Сызрани под колесами поезда погиб мужчина.
Трагедия произошла минувшей ночью между станциями Сызрань-1 и Сызрань-2. Сразу после известия об этом на место выехали экстренные службы и представители правоохранительных органов.
Как пишут местные, СМИ по неофициальной информации тело мужчины было буквально перерезано пополам.
Личность погибшего пока не известна сейчас она устанавливается. Также выясняются подробности трагедии: почему мужчина оказался поздно ночью на железнодорожных путях и как развивались события приведшие к его гибели под колесами поезда.