2018-12-23T22:34:27+03:00
Общество

В ночь на понедельник и утром снег на дорогах Самары будут убирать 250 спецмашин

Из-за усиления снегопада городские службы мобилизованы для активной расчистки дорог и ликвидации наледи
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В воскресенье, 23 декабря, самарские дороги начали очищать от снега и наледи в усиленном режиме. По данным городской администрации, днем «Благоустройство» вывело на работу 172 уборщиков и 116 единиц техники. В ночную смену число спецмашин обещают увеличить до 250 - 260 единиц.

- Сегодня в ночь планируем задействовать порядка 100 единиц техники, которые будут вывозить снег на четыре полигона. В целях обеспечения непрерывной уборки города скорректирован режим работы городских служб. Дневная смена продлевается до 20:00. Кроме того, параллельно с уборщиками, которые выйдут в 5 утра, город продолжит убирать техника ночной смены, работу которой мы также продлеваем до 10 утра, - рассказал руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Отмечается также, что с 23 декабря в период усиления снегопада организация уборочных работ позволила избежать значительных заторов на дорогах.

Тем не менее, силами одних городских властей не обойтись. Для повышения эффективности работ управляющие организации и жителей просят с пониманием относиться к необходимости тщательной расчистки города от снега и не бросать личный транспорт на обочинах дорог, возле домов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре пьяный водитель «Лады Калины» врезался в столб: погиб пассажир
В Сызрани поезд переехал неизвестного мужчину
"Выбегали на улицу без курток": в ТЦ «Мега» сработала пожарная сигнализация
В Самарской области три подростка пострадали при взрыве газового баллона в гаражах
Через несколько часов Самару накроет метель и штормовой ветер
«Здесь могли бы тренироваться мои дети»: Алексей Ягудин прокатился на новом самарском катке
В Самаре нашли пропавшую студентку по имени Айшан в зеленом платье, и продолжают искать ее тезку в розовом свитере
В сети появилось видео гигантской светящейся елки из автомобилей в Самаре
На посту ДПС у Зеленовки поймали нервного водителя с самодельным гашишем
В Тольятти молодой слесарь чуть не убил друга, ударив его ножом в живот
В Сызрани спасателям срочно нужен спецавтомобиль за 1,5 миллиона рублей
В ГАИ Самарской области просят автолюбителей быть осторожнее
В ТЦ "Парк Хаус" в Самаре произошло ЧП, людей эвакуировали
В Самарской области пьяный мужчина поехал на своей машине за сигаретами и попался полиции