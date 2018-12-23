В ночь на понедельник и утром снег на дорогах Самары будут убирать 250 спецмашин

23 Дек. 22:34 2018-12-23T22:34:27+03:00

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В воскресенье, 23 декабря, самарские дороги начали очищать от снега и наледи в усиленном режиме. По данным городской администрации, днем «Благоустройство» вывело на работу 172 уборщиков и 116 единиц техники. В ночную смену число спецмашин обещают увеличить до 250 - 260 единиц.

- Сегодня в ночь планируем задействовать порядка 100 единиц техники, которые будут вывозить снег на четыре полигона. В целях обеспечения непрерывной уборки города скорректирован режим работы городских служб. Дневная смена продлевается до 20:00. Кроме того, параллельно с уборщиками, которые выйдут в 5 утра, город продолжит убирать техника ночной смены, работу которой мы также продлеваем до 10 утра, - рассказал руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Отмечается также, что с 23 декабря в период усиления снегопада организация уборочных работ позволила избежать значительных заторов на дорогах.

Тем не менее, силами одних городских властей не обойтись. Для повышения эффективности работ управляющие организации и жителей просят с пониманием относиться к необходимости тщательной расчистки города от снега и не бросать личный транспорт на обочинах дорог, возле домов.