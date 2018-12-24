В Тольятти водитель автобуса сбил шедшую по «зебре» женщину

СЕГОДНЯ 08:41 2018-12-24T08:41:46+03:00

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В воскресенье, 23 декабря, примерно в 14:00 на улице Громовой в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 61-летний водитель автобуса МАЗ, двигаясь со стороны улицы Матросова в направлении улицы Ярославской, в районе дома № 50 по улице Громовой сбил женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате случившегося женщина получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в больницу. В настоящее время полицейские устанавливают личность пострадавшей: на вид ей 60-70 лет, была одета в светлую удлиненную куртку и серую вязанную шапку. По факту ДТП проводится проверка. Как отмечают полицейские, автобус ехал не по маршруту. Водитель перегонял его в гараж.