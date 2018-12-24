В квартире у жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и патроны к нему

СЕГОДНЯ 08:55 2018-12-24T08:56:20+03:00

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В Тольятти полицейские пресекли незаконный оборот оружия и боеприпасов. Недавно они вместе с сотрудниками ФСБ наведались в "гости" к 40-летнему местному жителю, который проживает в микрорайоне Поволжский, и обнаружили в его квартире предметы, похожие на пистолет и патроны. Правоохранители изъяли их и направили на экспертизу. Она показала, что найденные предметы - это пистолет Макарова и 53 патрона калибра 9 мм. Все они оказались пригодны для стрельбы.

Каким образом оружие попало в руки к ранее не судимому мужчине и зачем он его хранил у себя дома, пока не известно. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении тольяттинца было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет и штраф до 80 тысяч рублей.