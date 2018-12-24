БК «Самара» обыграл ЦСКА-2 в заключительном матче первого круга Суперлиги

СЕГОДНЯ 09:30 2018-12-24T09:32:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 23 декабря, в Москве прошел заключительный матч первого круга регулярного чемпионата Суперлиги. На столичном паркете встретились баскетбольный клуб «Самара» и местная команда ЦСКА-2. Самарцы показали хорошую игру и обошли соперника с перевесом в 16 очков.

В первом периоде баскетболистам «Самары» пришлось некоторое время побыть в роли догоняющих. Однако в концовке четверти они вырвались вперед и завершили ее в свою пользу со счетом 21:17. Во втором периоде хозяева поля сократили отставание, но все равно не смогли обойти самарцев — 19:17. В третьей десятиминутке БК «Самара» пришлось побороться, чтобы удержать лидерство. В итоге нашим баскетболистам все же удалось завершить период в свою пользу — 22:17. В заключительном периоде самарцы показали такую же уверенную игру. В итоге матч завершился победой «Самары» со счетом 82:66.

Отметим, что БК «Самара» по-прежнему находится в числе лидеров Суперлиги. Как сообщает пресс-служба клуба, в эту среду, 26 декабря, команде предстоит сыграть в Химках в рамках первого матча второго круга регулярного чемпионата.