Председатель Самарской губдумы Геннадий Котельников получил 2 млн рублей за разработку препарата от гемофилии
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премий правительства РФ в области науки и техники. В этом году лауреатами премий стали 141 ученый из 19 регионов страны. В их число попали и ректор Самарского государственного медицинского университета, спикер Самарской губернской думы Геннадий Котельников и проректор того же вуза Игорь Давыдкин. Вместе с коллегами из других регионов они участвовали в разработке отечественных препаратов.
«Премии и звание почетных лауреатов присуждается Геннадию Котельникову и Игорю Давыдкину за разработку, промышленное производство и масштабное внедрение полного спектра отечественных препаратов рекомбинантных факторов свертывания крови VII, VIII и IX для лечения гемофилии», - говорится в документе.
Отметим, что, согласно постановлению федерального правительства, за подобные разработки в области науки и техники полагается премия в 2 млн рублей.