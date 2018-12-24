Председатель Самарской губдумы Геннадий Котельников получил 2 млн рублей за разработку препарата от гемофилии

СЕГОДНЯ 10:15 2018-12-24T10:15:48+03:00

Такую же премию получит и его коллега по медвузу Игорь Давыдкин

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премий правительства РФ в области науки и техники. В этом году лауреатами премий стали 141 ученый из 19 регионов страны. В их число попали и ректор Самарского государственного медицинского университета, спикер Самарской губернской думы Геннадий Котельников и проректор того же вуза Игорь Давыдкин. Вместе с коллегами из других регионов они участвовали в разработке отечественных препаратов.

«Премии и звание почетных лауреатов присуждается Геннадию Котельникову и Игорю Давыдкину за разработку, промышленное производство и масштабное внедрение полного спектра отечественных препаратов рекомбинантных факторов свертывания крови VII, VIII и IX для лечения гемофилии», - говорится в документе.

Отметим, что, согласно постановлению федерального правительства, за подобные разработки в области науки и техники полагается премия в 2 млн рублей.