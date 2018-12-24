В Самаре отключили светофоры на кольце Московское шоссе - проспект Кирова
В понедельник, 24 декабря, на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова в Самаре изменили режим работы светофоров. Их перевели в режим желтого мигания. Об этом сообищили представители Автоматизированной системы управления дорожного движения.
- Светофоры на кольце Московское шоссе - проспект Кирова переведены в режим желтого мигания в связи с ухудшившимися погодными условиями. Будьте предельно внимательны и соблюдайте ПДД, - предупредили в АСУДД.
Такие изменения совсем не обрадовали автомобилистов. Мало того, что дороги завалены снегом, теперь еще и светофоры не работают. По их словам, проехать по Московскому шоссе и попасть на кольцо будет еще труднее.