2018-12-24T10:52:58+03:00
Общество

В Самаре отключили светофоры на кольце Московское шоссе - проспект Кирова

Из-за ухудшения погоды светофоры перевели в режим желтого мигания
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилистов просят быть внимательнее и соблюдать ПДДАвтомобилистов просят быть внимательнее и соблюдать ПДДФото: Архив "КП"
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В понедельник, 24 декабря, на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова в Самаре изменили режим работы светофоров. Их перевели в режим желтого мигания. Об этом сообищили представители Автоматизированной системы управления дорожного движения.

- Светофоры на кольце Московское шоссе - проспект Кирова переведены в режим желтого мигания в связи с ухудшившимися погодными условиями. Будьте предельно внимательны и соблюдайте ПДД, - предупредили в АСУДД.

Такие изменения совсем не обрадовали автомобилистов. Мало того, что дороги завалены снегом, теперь еще и светофоры не работают. По их словам, проехать по Московскому шоссе и попасть на кольцо будет еще труднее.

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