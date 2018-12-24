С 1 января самарским ветеранам и семьям с детьми увеличат ежемесячные выплаты

СЕГОДНЯ 11:25 2018-12-24T11:25:00+03:00

С 1 января 2019 года в Самарской области увеличат размер ежемесячных выплат Фото: Архив "КП"

Перерасчет проведут в автоматизированном режиме без обращения граждан

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В Самарской области с 1 января 2019 года увеличат размеры ежемесячных выплат. Изменения касаются ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов труда, реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, инвалидов боевых действий и членов семей погибших участников боевых действий, погибших при исполнении обязанностей военной службы, а также семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Ежемесячная денежная выплата федеральным ветеранам:

- ветераны труда — с 682 до 713 рублей;

- труженики тыла — с 644 до 674 рублей;

- реабилитированные лица — с 847 до 886 рублей;

- пострадавшие от политических репрессий — с 644 рублей до 674 рублей.

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Самарской области:

- лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Самарской области» - с 1160 рублей до 1213 рублей;

- лица, удостоенные знака отличия «За заслуги перед Самарской областью» - с 1160 рублей до 1213 рублей;

- лица, удостоенные почетного знака СГД «За заслуги в законотворчестве» - с 1029 рублей до 1076 рублей;

- лица, удостоенные почетного знака Губернатора «За труд во благо земли Самарской» - с 1029 рублей до 1076 рублей;

- женщины, удостоенные знака отличия «Материнская доблесть» I и II степени — с 897 рублей до 938 рублей;

- граждане, награжденные почетными грамотами Куйбышевского обкома КПСС, облисполкома — с 644 рублей до 674 рублей;

- граждане, имеющие трудовой стаж для мужчин – 40 лет и для женщин - 35 лет — с 644 рублей до 674 рублей.

Кроме того, с 1 января будущего года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка увеличат с 9967 рублей до 10181 рублей. Также повысится размер выплат на третьего и каждого последующего ребенка — с 10328 рублей до 10565 рублей. Как отмечают в региональном правительстве, перерасчет размеров выплат будет проведен в автоматизированном режиме.