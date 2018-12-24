В Самаре при пожаре в многоэтажке на Кирова погибла женщина

СЕГОДНЯ 11:42 2018-12-24T11:42:44+03:00

Из многоэтажки эвакуировали 38 человек, но одну женщину спасти не удалось Фото: Архив "КП"

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Вечером в воскресенье, 23 декабря, в Кировском районе Самары произошел пожар. Там в многоэтажке на проспекте Кирова, 385а в одной из квартир загорелись домашние вещи.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 21:58. На место происшествия выезжали 38 пожарных и 7 единиц техники. К моменту их прибытия огнем была охвачена территория площадью 20 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 38 человек. К сожалению, пожар не обошелся без жертв. Во время проведения аварийно-спасательных работ пожарные обнаружили тело 57-летней женщины. Потушить возгорание им удалось в 22:38.

В настоящее время причины гибели человека и пожара, а также ущерб от него устанавливаются.