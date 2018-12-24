2018-12-24T11:59:02+03:00
Спорт

Фигуристы из Самарской области завоевали бронзовые медали на чемпионате России

Софья Евдокимова и Егор Базин заняли призовое место благодаря чистому произвольному прокату
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В минувшие выходные в Саранске прошел чемпионат России по фигурному катанию. Спортсмены соревновались как в одиночном, так и в парном катании.

На этом чемпионате отметились и фигуристы из Самарской области. Пара из Тольятти — Софья Евдокимова и Егор Базин — завоевали в Саранске бронзовую награду. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Отметим, что по результатам короткой программы пара занимала промежуточное четвертое место, однако в финальном зачете они поднялись на строчку выше. Спортсмены завоевали бронзу благодаря чистому произвольному прокату.

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