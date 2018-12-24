Жительница Сызрани в пьяной ссоре зарезала сожителя

СЕГОДНЯ 12:24 2018-12-24T12:24:26+03:00

Женщина спрятала нож в надежде обмануть полицейских и избежать наказания, но у нее ничего не вышло

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Недавно в одну из сызранских больниц был доставлен 34-летний мужчина с колото-резаной проникающей раной грудной клетки. Медики сразу же сообщили об этом в полицию.

Как выяснили правоохранители, ранение мужчина получил в квартире дома на улице Людиновской в Сызрани. В тот день он и его сожительница распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой 46-летняя женщина схватила нож и ударила им возлюбленного. После этого сызранка анонимно сообщила о случившемся в больницу. К сожалению, мужчина не выжил. Он скончался на следующий день.

Когда к женщине пришли правоохранители, она до последнего отрицала свою вину и вела себя агрессивно. Однако после того, как полицейские нашли спрятанный в квартире нож со следами крови, то она во всем созналась.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении сызранки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время его расследование продолжается.