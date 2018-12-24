В Самаре в новогоднюю ночь перекроют проезд возле площади Куйбышева

СЕГОДНЯ 12:38 2018-12-24T12:38:11+03:00

Также там запретят остановку и стоянку транспорта

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В Самаре на площади имени В.В. Куйбышева пройдут традиционные новогодние гулянья. Жителей и гостей областной столицы ждет большая развлекательная программа. В связи с этим в районе главной площади города в новогоднюю ночь и накануне ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Так, с 13:00 31 декабря до 08:00 1 января закроют проезд на следующих участках улиц:

- по улице Чапаевской от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской;

- по улице Шостаковича от улице Чапаевской до улице Фрунзе;

- на площади им. В.В. Куйбышева.

Также с 20:00 30 декабря до 08:00 1 января на этих же отрезках улиц будут запрещены остановка и стоянка транспорта.

Изменения коснутся и общественный транспорт. С 13:00 31 декабря до 08:00 1 января автобусы №№ 24,92 будут ходить в объезд по улицам Галактионовской и Красноармейской, а автобусы № 297- по улице Самарской и Красноармейской.

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