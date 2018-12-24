Житель Тольятти ради выпивки попытался украсть детские санки

СЕГОДНЯ 12:58 2018-12-24T13:00:21+03:00

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На днях сотрудники ППС в Тольятти по горячим следам задержали дерзкого грабителя. Молодой человек покусился на святое для каждого ребенка зимой — санки.

Все произошло на площадке второго этажа в подъезде на бульваре Молодежный. По словам потерпевшей — 29-летней женщины, она услышала шум в подъезде и выглянула посмотреть, что происходит. В этот момент она заметила, что незнакомец схватил ее санки и побежал вниз. Остановить злоумышленника криками ей не удалось. Тольяттинка сразу же сообщила о случившемся в полицию, и вскоре на место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Похищенные санки правоохранители обнаружили за подъездной дверью в снегу.

Что касается злоумышленника, то его сотрудники ППС разыскали в соседнем дворе. Они задержали парня и доставили в ближайший отдел полиции. Преступником оказался 26-летний молодой человек, который ранее был судим кражу, мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Стражам порядка он рассказал, что хотел продать чужие санки и купить на вырученные деньги алкоголь.

Как сообщает пресс-служба облГлавка, в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Сейчас тольяттинца проверяют на причастность к другим преступлениям. Санки вернули законному владельцу.