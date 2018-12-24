В Самаре молодая автомобилистка устроила ДТП с двумя легковушками и попала в больницу

СЕГОДНЯ 13:52 2018-12-24T13:52:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 23 декабря, примерно в 20:25 в Октябрьском районе Самары произошло ДТП с участием трех автомобилей: «Лада Приора», ВАЗ-21110 и «Тойота Камри». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации сотрудников ГИБДД, аварию спровоцировала 22-летняя девушка на «Приоре». Автомобилистка, двигаясь по улице Гастелло в направлении улицы Академика Павлова, нарушила дистанцию до едущего впереди авто и в районе дома № 33 на улице 8-ой Радиальной врезалась в ВАЗ-21110 под управлением 30-летнего мужчины. После этого «Приора» столкнулась еще и с автомобилем «Тойота Камри» под управлением 43-летнего мужчины.

В результате случившегося пострадала только предполагаемая виновница ДТП. Ее на машине скорой помощи увезли в больницу. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшую. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.