В Тольятти молодой человек на Volvo врезался в столб: погиб пассажир

СЕГОДНЯ 14:10 2018-12-24T14:10:01+03:00

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В воскресенье, 23 декабря, в 00:01 на улице Комзина в Тольятти произошла смертельная авария. Там Volvo протаранил контактную опору. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 25-летний водитель иномарки с номерами Ульяновской области ехал со стороны Комсомольского шоссе в направлении Лесопаркового шоссе. В пути следования автомобилист нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением и влетел в столб.

В результате аварии пострадали 4 человека: водитель и три его пассажира. Двоих молодых людей 25-ти и 27-ми лет госпитализировали в больницу, а третий пассажир — 30-летний мужчина — скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку. Отметим, что водитель иномарки отказался от прохождения медицинского освидетельствования.