2018-12-24T15:19:34+03:00
Умные вещи

У самарцев появилась возможность позвонить главному волшебнику зимы

И сделать это можно совершенно бесплатно
Кирилл КАРИМОВ
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Дед Мороз выслушает каждогоДед Мороз выслушает каждогоФото: Альберт ДЗЕНЬ
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МТС открывает прямую линию связи с Дедом Морозом. Позвонить сказочному деду с 20 декабря 2018 года по 30 января 2019 года могут жители любого региона России.

Чтобы услышать поздравление Деда Мороза, жителям Самары и Самарской области нужно набрать на телефоне номер 8(917)0377799. Для абонентов МТС звонок Деду Морозу будет бесплатным, если в тариф включено безлимитное общение с номерами МТС, во всех остальных случаях стоимость будет такой же, как при обычном звонке внутри сети.

Получить поздравления от настоящего Деда Мороза могут и абоненты других операторов. Стоимость звонка при этом равна стоимости исходящего вызова по тарифному плану.

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