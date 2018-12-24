У самарцев появилась возможность позвонить главному волшебнику зимы

СЕГОДНЯ 14:48 2018-12-24T15:19:34+03:00

И сделать это можно совершенно бесплатно

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МТС открывает прямую линию связи с Дедом Морозом. Позвонить сказочному деду с 20 декабря 2018 года по 30 января 2019 года могут жители любого региона России.

Чтобы услышать поздравление Деда Мороза, жителям Самары и Самарской области нужно набрать на телефоне номер 8(917)0377799. Для абонентов МТС звонок Деду Морозу будет бесплатным, если в тариф включено безлимитное общение с номерами МТС, во всех остальных случаях стоимость будет такой же, как при обычном звонке внутри сети.

Получить поздравления от настоящего Деда Мороза могут и абоненты других операторов. Стоимость звонка при этом равна стоимости исходящего вызова по тарифному плану.