У самарцев появилась возможность позвонить главному волшебнику зимы
МТС открывает прямую линию связи с Дедом Морозом. Позвонить сказочному деду с 20 декабря 2018 года по 30 января 2019 года могут жители любого региона России.
Чтобы услышать поздравление Деда Мороза, жителям Самары и Самарской области нужно набрать на телефоне номер 8(917)0377799. Для абонентов МТС звонок Деду Морозу будет бесплатным, если в тариф включено безлимитное общение с номерами МТС, во всех остальных случаях стоимость будет такой же, как при обычном звонке внутри сети.
Получить поздравления от настоящего Деда Мороза могут и абоненты других операторов. Стоимость звонка при этом равна стоимости исходящего вызова по тарифному плану.