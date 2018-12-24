В маршрутках Самары вновь появились объявления о повышении стоимости проезда до 30 рублей

СЕГОДНЯ 14:56 2018-12-24T14:56:41+03:00

Такие объявления появились в маршрутках № 96 / Фото: Татьяна Сидоркина Фото: соцсети

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В Самаре в коммерческих автобусах опять начали появляться объявления о повышении стоимости проезда с 25 до 30 рублей. Согласно информации, размещенной в маршрутках, тарифы увеличатся с 1 января 2019 года. По словам горожан, подобные объявления появились в маршрутках № 96 и 205, которые обслуживают микрорайон Крутые Ключи.

Данные сообщения ожидаемо вызвали волну недовольства среди горожан, ведь только недавно власти пообещали, что стоимость проезда в городском общественном транспорте повысится только до 28 рублей.

Напомним, что объявления об увеличении тарифов начали появляться в маршрутках еще в октябре. Потом появились слухи о поднятии цены проезда до 30 рублей с 1 ноября. Но этого так и не произошло. Официально стоимость проезда должна повысится только с 1 января 2019 года.

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