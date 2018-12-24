2018-12-24T15:21:44+03:00
Происшествия

Житель Чапаевска избиениями и унижениями довел племянницу до покушения на самоубийство

Недавно мужчина ответил за свои действия перед судом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина 2,5 года издевался над своей племянницей и избивал ееМужчина 2,5 года издевался над своей племянницей и избивал ееФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Самарской области суд вынес приговор жителю Чапаевска Николаю Ш., который обвинялся в доведении своей несовершеннолетней племянницы до покушения на самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Следствием и судом было установлено, что мужчина с 8 января 2015 года по 18 апреля 2018 года, постоянно избивал девочку, унижал ее и высказывал в ее адрес оскорбления в грубой нецензурной форме. Все эти систематические издевательства привели к тому, что 18 апреля этого года девушка решила покончить с собой.

В тот день между мужчиной и его племянницей произошел очередной конфликт, в ходе которого родственник пожелал девушке скорейшего наступления смерти и выдворил ее из дома. Примерно в 16 часов девушка забралась в строящееся здание и попыталась покончить жизнь самоубийством.

- Довести задуманное до конца девушка не смогла. Ее нашел брат, и ей своевременна была оказана медицинская помощь, - рассказали следователи.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 8 лет. Отбывать он его будет в исправительной колонии строгого режима.

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