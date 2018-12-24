2018-12-24T15:48:11+03:00
Общество

Снегопад и метель продержатся в Самарской области до четверга

Коммунальным службам города предстоит работать всю неделю в усиленном режиме
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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Последняя неделя декабря отметится в Самаре сильными снегопадами и метелью. По данным Приволжского УГМС, осадки в виде небольшого и умеренного, а местами сильного снега не покинут столицу 63 региона до четверга, 27 декабря, включительно.

По данным городской администрации, в минувшие сутки улицы Самары убирали 360 единиц техники и 292 рабочих, на полигоны вывезли почти 4 тысячи тонн снега. Сегодня днем, 24 декабря, на борьбу со снегом вышли 168 единиц техники и почти 300 человек. Особое внимание уделяется основным магистралям города. К слову, выяснилось, что не все управляющие компании своевременно убирают снег во дворах. Глава города Елена Лапушкина поручила департаменту городского хозяйства и экологии лучше контролировать их работу.

По прогнозам синоптиков, снег разной интенсивности и слабая метель будут идти в Самарской области и в ночь на вторник, 25 декабря. Температура воздуха составит -8...-13 °C, на востоке до -18 °C. На дорогах местами возможны снежные заносы. Днем ожидаются аналогичные погодные условия.

В ночь на среду, 26 декабря, ожидается небольшой и умеренный снег, а также метель. Скорость ветра составит 8-13 м/с, а температура воздуха: -11...-16 °C. Кое-где на дорогах возможны снежные заносы. Днем снег может усилиться, а мороз немного ослабнет: -5...-10 °C. Примерно такая же погода ждет жителей региона и в четверг, 27 декабря. А вот ближе к субботе в Самарскую область вновь нагрянут морозы.

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