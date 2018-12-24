Житель Самары проведет 13 лет в колонии за развращение 48 детей

СЕГОДНЯ 16:33 2018-12-24T16:33:32+03:00

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В Самаре суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, который обвинялся в 73 эпизодах развращения малолетних, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, мужчина под видом сверстника знакомился в соцсетях с детьми в возрасте от 10 до 15 лет. Поначалу он вел с ними невинные разговоры, а затем переводил общение в интимную плоскость. Мужчина предлагал школьникам обмениваться откровенными фото под угрозой того, что расскажет об этом их родителям и знакомым. В ходе обысков правоохранители нашли на жестком диске компьютера самарца электронную переписку с несовершеннолетними, а также обнаженные фото и видео детей. По данным полицейских, самарец совершил развратные и сексуальные действия в отношении 48 детей, проживающих в 30 различных субъектах РФ.

Октябрьский районный суд Самары признал мужчину виновным в развращении малолетних и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.