2018-12-24T16:33:32+03:00
Происшествия

Житель Самары проведет 13 лет в колонии за развращение 48 детей

Мужчина принуждал несовершеннолетних присылать ему свои интимные фото и видео
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Суд постановил отправить мужчину в колонию строгого режимаСуд постановил отправить мужчину в колонию строгого режимаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, который обвинялся в 73 эпизодах развращения малолетних, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, мужчина под видом сверстника знакомился в соцсетях с детьми в возрасте от 10 до 15 лет. Поначалу он вел с ними невинные разговоры, а затем переводил общение в интимную плоскость. Мужчина предлагал школьникам обмениваться откровенными фото под угрозой того, что расскажет об этом их родителям и знакомым. В ходе обысков правоохранители нашли на жестком диске компьютера самарца электронную переписку с несовершеннолетними, а также обнаженные фото и видео детей. По данным полицейских, самарец совершил развратные и сексуальные действия в отношении 48 детей, проживающих в 30 различных субъектах РФ.

Октябрьский районный суд Самары признал мужчину виновным в развращении малолетних и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре ПАЗ влетел в дорожных рабочих и протаранил снегоуборочную технику
В Самаре две женщины втираются в доверие к пенсионеркам и воруют их деньги
АвтоВАЗ выпустит 8 новых моделей и обновит 9 действующих
В Самаре супружеская пара едва не утонула на самодельной аэролодке
В Самаре возле «Звезды» столкнулись Chevrolet и трамвай
Минздрав Самарской области прокомментировал слухи о нехватке лекарств для больных диабетом
Снегопад и метель продержатся в Самарской области до четверга
Появились фото с места зверского убийства 16-летней пловчихи в Тольятти
Житель Чапаевска избиениями и унижениями довел племянницу до покушения на самоубийство
В маршрутках Самары вновь появились объявления о повышении стоимости проезда до 30 рублей
У самарцев появилась возможность позвонить главному волшебнику зимы
Декор особняка Наумова в Самаре восстановят по уникальной технологии
В Тольятти молодой человек на Volvo врезался в столб: погиб пассажир
Вечеринка в стиле диджитал: что точно пригодится в новогоднюю ночь самарцам
В Самаре молодая автомобилистка устроила ДТП с двумя легковушками и попала в больницу
Ночью в Самаре на Солнечной сгорели два Nissan
Житель Тольятти ради выпивки попытался украсть детские санки
В Самаре в новогоднюю ночь перекроют проезд возле площади Куйбышева
Жительница Сызрани в пьяной ссоре зарезала сожителя
Фигуристы из Самарской области завоевали бронзовые медали на чемпионате России
В Самаре при пожаре в многоэтажке на Кирова погибла женщина
С 1 января самарским ветеранам и семьям с детьми увеличат ежемесячные выплаты
В Самаре отключили светофоры на кольце Московское шоссе - проспект Кирова
Ограбили и убили: в Тольятти на стройке нашли тело 16-летней девушки
Подписка «Лицей Плюс Экзамены» поможет подготовиться к поступлению в вуз мечты
Председатель Самарской губдумы Геннадий Котельников получил 2 млн рублей за разработку препарата от гемофилии
В Самарской области вазовскую легковушку разорвало в столкновении с эвакуатором: пострадали три человека