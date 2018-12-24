В Самаре возле «Звезды» столкнулись Chevrolet и трамвай

СЕГОДНЯ 16:50 2018-12-24T16:51:53+03:00

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Вечером в понедельник, 24 декабря, на улице Ново-Садовой в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там в районе остановки КРЦ «Звезда» столкнулись автомобиль Chevrolet Cruze и трамвай № 20. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- Как вообще машина там оказалась? Там для трамваев отдельная дорога. Водитель по пешеходной зоне что ли ехал? - теряются в догадках самарцы.

В результате случившегося у иномарки пострадали капот и левая сторона. Трамвай, по предварительным данным, серьезных повреждений не получил. Авария спровоцировала пробку из трамваев. Отметим, что и без этого ДТП обстановка на дорогах в Самаре сейчас довольно сложная. Весь день пробки в городе держались на уровне 7-8 баллов, а сейчас они достигли уже 9 баллов.