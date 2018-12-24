2018-12-24T16:59:00+03:00
Происшествия

В Самаре супружеская пара едва не утонула на самодельной аэролодке

К счастью, на помощь попавшим в бедствие вовремя пришли спасатели
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ПСС Самарской областиФото: ПСС Самарской области
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 22 декабря, нареке Волге в Самаре произошло ЧП. Там в районе Нефтеналивного причала в поселке Сухая Самарка у супружеской пары сломался мотор на самодельной аэролодке. В результате судно начало тонуть.

- Двигаясь по тонкому льду, лодка попала в полынью. Мотор сломался, а дно лодки разрезало льдом. В результате судно начало стремительно набирать воду, - рассказали в ППС Самарской области.

Примерно в 15:45 на помощь пострадавшим отправились спасатели. Они эвакуировали супружескую пару на берег. К счастью, медицинская помощь им не понадобилась. На спасательную операцию у сотрудников оперативной службы ушло около 1 часа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре ПАЗ влетел в дорожных рабочих и протаранил снегоуборочную технику
В Самаре две женщины втираются в доверие к пенсионеркам и воруют их деньги
АвтоВАЗ выпустит 8 новых моделей и обновит 9 действующих
В Самаре возле «Звезды» столкнулись Chevrolet и трамвай
Житель Самары проведет 13 лет в колонии за развращение 48 детей
Минздрав Самарской области прокомментировал слухи о нехватке лекарств для больных диабетом
Снегопад и метель продержатся в Самарской области до четверга
Появились фото с места зверского убийства 16-летней пловчихи в Тольятти
Житель Чапаевска избиениями и унижениями довел племянницу до покушения на самоубийство
В маршрутках Самары вновь появились объявления о повышении стоимости проезда до 30 рублей
У самарцев появилась возможность позвонить главному волшебнику зимы
Декор особняка Наумова в Самаре восстановят по уникальной технологии
В Тольятти молодой человек на Volvo врезался в столб: погиб пассажир
Вечеринка в стиле диджитал: что точно пригодится в новогоднюю ночь самарцам
В Самаре молодая автомобилистка устроила ДТП с двумя легковушками и попала в больницу
Ночью в Самаре на Солнечной сгорели два Nissan
Житель Тольятти ради выпивки попытался украсть детские санки
В Самаре в новогоднюю ночь перекроют проезд возле площади Куйбышева
Жительница Сызрани в пьяной ссоре зарезала сожителя
Фигуристы из Самарской области завоевали бронзовые медали на чемпионате России
В Самаре при пожаре в многоэтажке на Кирова погибла женщина
С 1 января самарским ветеранам и семьям с детьми увеличат ежемесячные выплаты
В Самаре отключили светофоры на кольце Московское шоссе - проспект Кирова
Ограбили и убили: в Тольятти на стройке нашли тело 16-летней девушки
Подписка «Лицей Плюс Экзамены» поможет подготовиться к поступлению в вуз мечты
Председатель Самарской губдумы Геннадий Котельников получил 2 млн рублей за разработку препарата от гемофилии
В Самарской области вазовскую легковушку разорвало в столкновении с эвакуатором: пострадали три человека