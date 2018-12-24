В Самаре супружеская пара едва не утонула на самодельной аэролодке

СЕГОДНЯ 16:59 2018-12-24T16:59:00+03:00

К счастью, на помощь попавшим в бедствие вовремя пришли спасатели

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В минувшую субботу, 22 декабря, нареке Волге в Самаре произошло ЧП. Там в районе Нефтеналивного причала в поселке Сухая Самарка у супружеской пары сломался мотор на самодельной аэролодке. В результате судно начало тонуть.

- Двигаясь по тонкому льду, лодка попала в полынью. Мотор сломался, а дно лодки разрезало льдом. В результате судно начало стремительно набирать воду, - рассказали в ППС Самарской области.

Примерно в 15:45 на помощь пострадавшим отправились спасатели. Они эвакуировали супружескую пару на берег. К счастью, медицинская помощь им не понадобилась. На спасательную операцию у сотрудников оперативной службы ушло около 1 часа.