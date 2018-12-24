АвтоВАЗ выпустит 8 новых моделей и обновит 9 действующих

СЕГОДНЯ 18:18 2018-12-24T18:18:22+03:00

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АвтоВАЗ озвучил свои планы на будущее. Производитель рассчитывает, что к 2026 году появится 8 новых моделей, вышедших с его завода.

- До 2026 года компания планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов. С целью укрепления научно-технического потенциала предприятия был проведен набор инженеров: около 400 сотрудников, среди которых молодые специалисты и выпускники вузов приняты в Инжиниринговый центр, - сообщает сегодня пресс-служба предприятия.

Какие именно модели будут доработаны пока неизвестно. Все новшества сделают согласно требованиям времени.

Также АвтоВАЗ уже начал реализацию рассчитанной на 2018-2020 гг программы по улучшению условий труда работников предприятия. Общий объем финансирования про программе составит 3,178 млрд руб, из которых более 900 млн руб выделено уже в 2018-м году. Программа была разработана на основании 100%-го опроса сотрудников компании и содержит план из 588 мероприятий, направленных на повышение комфорта и безопасности труда коллектива АВТОВАЗа.