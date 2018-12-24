В Самаре две женщины втираются в доверие к пенсионеркам и воруют их деньги

СЕГОДНЯ 18:53 2018-12-24T18:53:39+03:00

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На днях в отдел полиции Куйбышевского района областной столицы обратилась 81-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что у нее похитили крупную сумму денег.

- 11 декабря днем на улице Лысвенской к женщине подошли две незнакомки, которые под предлогом доставки продуктов питания прошли вместе с ней в квартиру, - рассказывают в ГУ МВД России по Самарской области.

Находясь в помещении, злоумышленницы с помощью наводящих вопросов выяснили у потерпевшей место хранения денег, после чего отвлекли просьбой приготовить тару для продуктов. Пока пожилая женщина находилась на кухне, гостьи ушли, прихватив с собой пенсию и сбережения бабушки. О произошедшем пострадавшая рассказал дочери, на следующий день они обратились в полицию.

Стражи порядка не исключают - на счету подозреваемых может быть аналогичный эпизод. Так, вполне вероятно, что эта пара причастна к краже денег у 84-летней старушки из Куйбышевского района.

Сейчас возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Управление МВД России по г. Самаре убедительно просит всех, кто располагает информацией о личностях или местонахождении разыскиваемых, а также пострадал от их рук, обращаться по телефонам: 1. 8 (846) 334-62-03 (Дежурная часть Управления МВД России по г. Самаре); 2. 330-00-02 (Дежурная часть ОП№7 Управления МВД России по г. Самаре); 3. 020 (102 с мобильного всех федеральных операторов сотовой связи).

Приметы подозреваемых:

Первая: на вид 30-35 лет, рост 155-160 см., среднего телосложения, волосы лицо овальное. Была одета в пальто светлого цвета, на голове вязаная шапка светлого цвета. При себе имела сумку коричневого цвета.

Вторая была одета в куртку светлого цвета с надписью на правом рукаве, на голове шапка светлого цвета.