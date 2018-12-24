В Самаре ПАЗ влетел в дорожных рабочих и протаранил снегоуборочную технику

СЕГОДНЯ 19:52 2018-12-24T19:52:36+03:00

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Сегодня утром, 24 декабря, серьезное ДТП произошло на улице Ново-Садовой возле ТЦ «Апельсин». ПАЗ, двигавшийся в сторону Советской Армии, сбил несколько дорожных рабочих.

- По предварительной версии, водитель ПАЗика не справился с управлением и врезался в снегоуборочную машину. Также автобус сбил оказавшегося на пути мужчину, - рассказывают в ГУ МВД России по Самарской области.

Как отмечают очевидцы, автобус просто занесло на заснеженной дороге. Один из оказавшихся у него на пути рабочих сумел избежать серьезных травм. Другой госпитализирован.

Полицейские отмечают, что ПАЗ ехал не по маршруту. Пассажиров в нем не было. По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.