2018-12-24T19:52:36+03:00
Происшествия

В Самаре ПАЗ влетел в дорожных рабочих и протаранил снегоуборочную технику

Пострадавшего доставили в больницу
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Полиция проводит проверку по факту случившегосяПолиция проводит проверку по факту случившегося
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 24 декабря, серьезное ДТП произошло на улице Ново-Садовой возле ТЦ «Апельсин». ПАЗ, двигавшийся в сторону Советской Армии, сбил несколько дорожных рабочих.

- По предварительной версии, водитель ПАЗика не справился с управлением и врезался в снегоуборочную машину. Также автобус сбил оказавшегося на пути мужчину, - рассказывают в ГУ МВД России по Самарской области.

Как отмечают очевидцы, автобус просто занесло на заснеженной дороге. Один из оказавшихся у него на пути рабочих сумел избежать серьезных травм. Другой госпитализирован.

Полицейские отмечают, что ПАЗ ехал не по маршруту. Пассажиров в нем не было. По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре две женщины втираются в доверие к пенсионеркам и воруют их деньги
АвтоВАЗ выпустит 8 новых моделей и обновит 9 действующих
В Самаре супружеская пара едва не утонула на самодельной аэролодке
В Самаре возле «Звезды» столкнулись Chevrolet и трамвай
Житель Самары проведет 13 лет в колонии за развращение 48 детей
Минздрав Самарской области прокомментировал слухи о нехватке лекарств для больных диабетом
Снегопад и метель продержатся в Самарской области до четверга
Появились фото с места зверского убийства 16-летней пловчихи в Тольятти
Житель Чапаевска избиениями и унижениями довел племянницу до покушения на самоубийство
В маршрутках Самары вновь появились объявления о повышении стоимости проезда до 30 рублей
У самарцев появилась возможность позвонить главному волшебнику зимы
Декор особняка Наумова в Самаре восстановят по уникальной технологии
В Тольятти молодой человек на Volvo врезался в столб: погиб пассажир
Вечеринка в стиле диджитал: что точно пригодится в новогоднюю ночь самарцам
В Самаре молодая автомобилистка устроила ДТП с двумя легковушками и попала в больницу
Ночью в Самаре на Солнечной сгорели два Nissan
Житель Тольятти ради выпивки попытался украсть детские санки
В Самаре в новогоднюю ночь перекроют проезд возле площади Куйбышева
Жительница Сызрани в пьяной ссоре зарезала сожителя
Фигуристы из Самарской области завоевали бронзовые медали на чемпионате России
В Самаре при пожаре в многоэтажке на Кирова погибла женщина
С 1 января самарским ветеранам и семьям с детьми увеличат ежемесячные выплаты
В Самаре отключили светофоры на кольце Московское шоссе - проспект Кирова
Ограбили и убили: в Тольятти на стройке нашли тело 16-летней девушки
Подписка «Лицей Плюс Экзамены» поможет подготовиться к поступлению в вуз мечты
Председатель Самарской губдумы Геннадий Котельников получил 2 млн рублей за разработку препарата от гемофилии
В Самарской области вазовскую легковушку разорвало в столкновении с эвакуатором: пострадали три человека