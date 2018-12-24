Фигуристы из Самарской области выиграли медали на чемпионате России

24 Дек. 20:48 2018-12-24T22:33:27+03:00

Софья Евдокимова и Егор Базин хорошо себя показали в танцах на льду

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В Саранске прошел чемпионат России по фигурном катанию. Среди прочих там выступали и представители Самарской области, в частности пара из Тольятти — Софья Евдокимова и Егор Базин.

- Дуэт выступал в танцах на люду. Впервые в своей карьере тольяттинские фигуристы стали призерами чемпионата страны. Они получили бронзовые медали, - сообщили в министерстве спорта региона.

Теперь у Софьи и Егора другие важные задачи. Как стало известно, Федерация фигурного катания РФ приняла решение, что дуэт будет представлять Россию на Чемпионате Европы, который состоится в Минске. Также тольяттинцы выступят на Универсиаде в Красноярске, которая пройдет со 2 по 12 марта следующего года.