Фигуристы из Самарской области выиграли медали на чемпионате России
В Саранске прошел чемпионат России по фигурном катанию. Среди прочих там выступали и представители Самарской области, в частности пара из Тольятти — Софья Евдокимова и Егор Базин.
- Дуэт выступал в танцах на люду. Впервые в своей карьере тольяттинские фигуристы стали призерами чемпионата страны. Они получили бронзовые медали, - сообщили в министерстве спорта региона.
Теперь у Софьи и Егора другие важные задачи. Как стало известно, Федерация фигурного катания РФ приняла решение, что дуэт будет представлять Россию на Чемпионате Европы, который состоится в Минске. Также тольяттинцы выступят на Универсиаде в Красноярске, которая пройдет со 2 по 12 марта следующего года.
Софья Евдокимова - Егор Базин. Показательные выступления. Чемпионат России по фигурному катанию 2019.Фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин выступили с показательной программой в рамках Чемпионата России по фигурному катанию в Саранске. Ранее на турнире Софья и Егор выиграли бронзовые медали Чемпионата России 2019 в соревнованиях танцевальных пар. Софья Евдокимова и Егор Базин на Чемпионате России 2019: произвольный танец. Всю программу показательных выступлений смотрите здесь: https://www.youtube.com/watch?v=uJQVhgAI29M