В Самаре на Южном шоссе хотят построить двухуровневую развязку

СЕГОДНЯ 08:09 2018-12-25T08:12:23+03:00

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На выезде из Самары в районе пересечения улицы Уральской и Южного шоссе собираются построить двухуровневую развязку. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Планируется, что эта развязка сможет минимизировать дорожные заторы, которые наблюдаются на Южном шоссе в утренние и вечерние часы пик, а также во время снегопадов. По словам представителей ведомства, дорога от ТЦ "Метро" в направлении села Рубежное, а с ней и кольцевая развязка, входят в состав федеральной трассы М-5 "Подъезд к Оренбургу". Сейчас соответствующие специалисты занимаются разработкой проекта двухуровневой развязки. После того, как он будет готов, стартуют строительно-монтажные работы. Ориентировочно, это должно произойти в 2020 году.