Зимой «Крылья Советов» могут покинуть несколько игроков

СЕГОДНЯ 08:34 2018-12-25T08:34:49+03:00

Клуб планирует искать новых игроков как на российском рынке, так и среди легионеров Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Вместе с тем клуб планирует усилить 5-6 позиций

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Этой зимой в рядах игроков самарского футбольного клуба «Крылья Советов» могут произойти несколько изменений: появятся новички, а кто-то вовсе покинет команду. Об этом рассказал директор по развитию «Крыльев» Александр Шикунов, пишет Sport24.

По его словам в зимнее трансферное окно планируется усилить пять-шесть позиций. Некоторые футболисты перейдут в клуб на правах аренды. Также предполагается два-три полноценных трансфера.

- Четыре-пять игроков покинут команду. Что касается усиления, то будем искать игроков как на российском рынке, так и среди легионеров, — рассказал Александр Шикунов.

Напомним, что по итогам 16 матчей первой половины сезона «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают пока 13 место в турнирной таблице РПЛ.