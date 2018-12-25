Губернатор — Дед Мороз: Дмитрий Азаров исполнит новогодние мечты юных самарцев

СЕГОДНЯ 08:57 2018-12-25T08:57:47+03:00

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В Самарской области продолжается предновогодняя акция «Елка желаний», благодаря которой любой житель региона может исполнить заветную мечту детей-сирот, воспитанников детских домов или ребят из многодетных семей.

Стать новогодним волшебником для маленьких самарцев решил и губернатор области Дмитрий Азаров. Он снял с «Елки желаний», которая стоит в здании регионального правительства, несколько писем с пожеланиями ребят. К примеру, 9-летняя Юлия, которая очень любит рисовать, хочет получить на Новый год 3D-набор для художественного творчества, а Кристина из сызранского центра помощи детям мечтает стать журналистом, попробовать себя в роли телеведущей и прыгнуть с парашютом. Глава региона пообещал, что непременно исполнит их желания.

- В полной мере функции Деда Мороза я на себя взять не могу, но в какой-то части попробую, - отметил губернатор.

Напомним, что изначально «Елка желаний» появилась в Самаре 11 лет назад. Теперь эта акция проходит во всех городах и районах области. За это время сотни детей получили свои долгожданные подарки.