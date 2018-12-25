2018-12-25T09:22:51+03:00
Общество

Самарское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка России по мини-футболу

Полуфиналистом соревнований команда стала благодаря победе над новосибирским «Сибиряком»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: МФК "Динамо Самара"Фото: МФК "Динамо Самара"
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В понедельник, 24 декабря, в Троицке прошел второй четвертьфинальный матч Кубка России по мини-футболу между самарским «Динамо» и новосибирским «Сибиряком». Эта встреча, как и первая, завершилась победой самарской команды.

Игра вышла довольно сложная. Сначала самарцы ушли в «минус», пропустив два мяча, а затем им все-таки удалось сравнять счет. После этого игра «Динамо» наладилась, и самарская команда вырвалась вперед. Встреча закончилась победой самарцев со счетом 6:3. В этом матче голами отметились Заболонков, Симаков, Мелконян и Саносян. Последний даже оформил хет-трик. Благодаря этой победе самарское «Динамо» стало первым полуфиналистом Кубка России по мини-футболу.

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