2018-12-25T09:51:32+03:00
Общество

Дорога превратилась в бурлящую реку: в Самаре из-за коммунальной аварии затопило Первомайскую

По словам местных жителей, прорвало трубу на Молодогвардейской
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Возле Политеха разлилась бурная рекаВозле Политеха разлилась бурная рекаФото: Кирилл КАРИМОВ
Изменить размер текста:

Утром во вторник, 25 декабря, в Самаре произошла очередная коммунальная авария. В районе пересечения улиц Молодогвардейской и Первомайской прорвало трубу. В результате вода устремилась вниз по улице Первомайской. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили очевидцы.

- Пешеходам приходится перепрыгивать эту реку, либо мочить ноги в воде, - говорят местные жители.

Пешеходам приходится перепрыгивать реку Фото: Кирилл КАРИМОВ

Пешеходам приходится перепрыгивать рекуФото: Кирилл КАРИМОВ

Дорогу уже полностью затопило водой. Она смешалась со снегом, и теперь на проезжей части образовалась малоприятная и практически непролазная каша. По словам местных жителей, на место происшествия уже прибыла аварийная бригада. Коммунальщикам предстоит установить место прорыва и устранить его последствия.

Напомним, что летом этого года во дворе дома на улице Молодогвардейской произошла похожая коммунальная авария, из-за которой тогда также затопило улицу Первомайскую.

Прорыв на Молодогвардейской в Самаре 25.12.18.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-сотрудник Росгвардии Дмитрий Сазонов, пойманный на взятке, проведет в СИЗО еще 3 месяца
Пытались ограбить пенсионерку: в Тольятти задержали двух цыганок из Кировской области
В Самарской области в столкновении двух легковушек пострадали 8 человек
Работники Куйбышевского НПЗ помогли Деду Морозу собрать мешок с подарками
Не разговаривать и не лаять: в Самарской области ввели тихий час с 13:00 до 15:00
ФСБ перекрыла канал поставки героина в Сызрань
Под Самарой две фуры столкнулись на «встречке» и вылетели в кювет
Самарские депутаты выбрали трех вице-губернаторов региона
Самарские таможенники арестовали поддельных «Свинку Пеппу» и Человека-паука
В Самаре пройдет полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России»
В Сызрани подросток умер возле ТЦ, надышавшись газом из баллончика
Самарское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка России по мини-футболу
Губернатор — Дед Мороз: Дмитрий Азаров исполнит новогодние мечты юных самарцев
Зимой «Крылья Советов» могут покинуть несколько игроков
В Самаре на Южном шоссе хотят построить двухуровневую развязку
В Самарской области водитель «Газели» переломал ноги в ДТП на трассе
Фигуристы из Самарской области выиграли медали на чемпионате России
В Самаре ПАЗ влетел в дорожных рабочих и протаранил снегоуборочную технику
В Самаре две женщины втираются в доверие к пенсионеркам и воруют их деньги
АвтоВАЗ выпустит 8 новых моделей и обновит 9 действующих
В Самаре супружеская пара едва не утонула на самодельной аэролодке
В Самаре возле «Звезды» столкнулись Chevrolet и трамвай
Житель Самары проведет 13 лет в колонии за развращение 48 детей
Минздрав Самарской области прокомментировал слухи о нехватке лекарств для больных диабетом
Снегопад и метель продержатся в Самарской области до четверга