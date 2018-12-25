Дорога превратилась в бурлящую реку: в Самаре из-за коммунальной аварии затопило Первомайскую

СЕГОДНЯ 09:48 2018-12-25T09:51:32+03:00

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Утром во вторник, 25 декабря, в Самаре произошла очередная коммунальная авария. В районе пересечения улиц Молодогвардейской и Первомайской прорвало трубу. В результате вода устремилась вниз по улице Первомайской. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили очевидцы.

- Пешеходам приходится перепрыгивать эту реку, либо мочить ноги в воде, - говорят местные жители.

Пешеходам приходится перепрыгивать рекуФото: Кирилл КАРИМОВ

Дорогу уже полностью затопило водой. Она смешалась со снегом, и теперь на проезжей части образовалась малоприятная и практически непролазная каша. По словам местных жителей, на место происшествия уже прибыла аварийная бригада. Коммунальщикам предстоит установить место прорыва и устранить его последствия.

Напомним, что летом этого года во дворе дома на улице Молодогвардейской произошла похожая коммунальная авария, из-за которой тогда также затопило улицу Первомайскую.