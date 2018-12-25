В Сызрани подросток умер возле ТЦ, надышавшись газом из баллончика

СЕГОДНЯ 10:09 2018-12-25T10:11:13+03:00

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Днем в понедельник, 24 декабря, в Сызрани произошло ЧП. Там умер 14-летний подросток, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам друзей мальчика, которые находились в тот день вместе с ним, примерно в 14:00 они приобрели в одном из отделов ТЦ «Образцовый» баллончик с газом. После этого ребята отправились на технический этаж многоквартирного дома на улице Астраханской, где один из мальчиков начал вдыхать газ. Примерно в 16:00 подростки вновь вернулись к торговому центру, возле которого 14-летнему мальчику и стало плохо. Он посинел и упал. Друзья вызвали ему скорую помощь, но спасти ребенка так и не удалось.

По данным городской мэрии, мальчик жил в Сызрани с 2006 года вместе с бабушкой и дедушкой. На учете в службах профилактики не состоял, и в школе его поведение расценивалось как удовлетворительное. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.