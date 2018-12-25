2018-12-25T10:45:12+03:00
Общество

В Самаре пройдет полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России»

Участникам конкурса придется реализовать в регионе социально-значимый проект
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самара станет 9 площадкой в России для проведения полуфинала конкурса управленцев.Самара станет 9 площадкой в России для проведения полуфинала конкурса управленцев.
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Полуфинал конкурса «Лидеры России», в который вышли около 3,3 тысяч человек, пройдет в Приволжском федеральном округе. Участников из ПФО, которые в этом году показали большую активность в конкурсе, разделят на две группы - первую направят в Нижний Новгород, а вторая будет работать в Самаре. Столица 63 региона станет 9 площадкой в России для проведения полуфинала конкурса управленцев.

- Конкурс объединяет энергичных и небезразличных людей, число которых с каждым годом будет прирастать. Это носители идеологии развития и созидания. Если они будут взаимодействовать и решать проблемы сообща, то получится колоссальный эффект для всей страны, – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Добавим, что в правила конкурса внесли некоторые изменения. Теперь, чтобы попасть в финал «Лидеров России», участникам нужно будет реализовать в своем регионе социально-значимый проект. При этом молодым управленцам придется самостоятельно выбрать социальную проблему, которую нужно решить, придумать, как это сделать. Поддержкой для участников в этом вопросе будут три организации: Ассоциация волонтерских центров, региональные общественные палаты и Фонд президентских грантов. Тех, кто разработает хороший проект, но не попадет в финал, обещают наградить призами и обеспечить дальнейшую поддержку. Итоги конкурса подведут в феврале 2019 года.

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