2018-12-25T10:56:36+03:00
Общество

Самарские таможенники арестовали поддельных «Свинку Пеппу» и Человека-паука

Теперь более 24 тысяч контрафактных игрушек не попадут на российские прилавки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарская таможняФото: Самарская таможня
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Самарская таможня совместно с сотрудниками ГИБДД задержала фуру с более чем 24 тысячами контрафактных игрушек. По данным ведомства, партию «левых» товаров везли из Казахстана в Москву.

- Все выявленные игрушки были маркированы известными товарными знаками, среди которых Peppa Pig, Hot Wheels, Spider-Man, FIFA, «Маша и медведь», - рассказали в пресс-службе Самарской таможни.

Таможенники направили информацию об обнаруженных игрушках правообладателям. Те заявили, что задержанный таможенниками товар является подделкой, его не производили компании «Свинка Пеппа» и Человек-паук или другие.

Ущерб, причиненный правообладателям, составил более 2 миллионов рублей. Правообладатели обратились в суд для возмещения ущерба. Служители Фемиды привлекли к ответственности фирму-нарушительницу по четырем товарным знакам и назначили ей административный штраф. За каждый товарный знак ей придется заплатить по 50 тысяч рублей. Также у фирмы конфискуют весь поддельный товар.

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