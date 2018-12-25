ФСБ перекрыла канал поставки героина в Сызрань

СЕГОДНЯ 11:34 2018-12-25T11:34:55+03:00

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Двое жителей Сызрани стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в УФСБ по Самарской области.

В ноябре этого года силовикам поступила информация о том, что житель Сызрани организовал канал поставки наркотиков. В дальнейшем эти сведения подтвердились. В конце прошлого месяца сотрудники ФСБ задержали мужчину с поличным при перевозке очередной партии запрещенного вещества. На тот момент с ним в машине находился еще один житель Сызрани, которого правооранители тоже задержали. При обыске автомобиля и дома одного из задержанных силовики нашли более 400 г героина.

Уголовное дело в отношении сызранцев возбудили по части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконное хранение и перевозка наркотических средств». В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.