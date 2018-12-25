Не разговаривать и не лаять: в Самарской области ввели тихий час с 13:00 до 15:00

СЕГОДНЯ 11:39 2018-12-25T11:39:49+03:00

Оппозиционер Михаил Матвеев предложил увеличить и время «ночного сна» — с 21:00 до 8:00

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Депутаты Самарской губдумы на заседании 25 декабря во втором окончательном чтении приняли изменения в так называемый закон «О тишине». Напомним, он предусматривает введение «тихого часа». Теперь шуметь нельзя не только ночью, но и днем — с 13:00 до 15:00.

В указанные часы нельзя слушать музыку, смотреть телевизор, играть на музыкальных инструментах, петь, кричать, ругаться, разговаривать, если это слышат соседи. Нельзя вести ремонтные работы. Собаки в это время не должны лаять, а машины – включать сигнализацию больше двух раз.

«Закон о тишине» запрещает шуметь с 22:00 до 8:00, а летом - с 23:00 до 8:00. В выходные и праздники нарушать покой соседей теперь нельзя до 10:00.

Изменения к закону внесли ради родителей, которые укладывают детей спать днем, и ради пожилых людей. Правда, некоторым депутатам и этого оказалось недостаточно. Депутат от КПРФ Михаил Матвеев внес поправку к закону и предложил ложиться спать в 9 вечера. Однако поправку отклонили.

— На прошлом заседании я спросил: во сколько надо укладывать спать маленьких детей? Мне зал хором ответил: «В девять вечера», — прокомментировал оппозиционер. — Это общеизвестный факт. Почему поправку отклонили? Жительница Самары написала письмо Уполномоченному по правам человека: «Как мне укладывать ребенка, если режим тишины только с 10 вечера?» УПЧ отвечает: «Если ребенок будет плакать, это не нарушение». Да вы что? Ну спасибо.

Кроме того, по мнению Матвеева, любому воспитанному человеку понятно, что после девяти вечера нужно выключать звукоусиливающую аппаратуру и не мешать соседям.

— Ну и что мы бьемся за этот час? — спросил депутатов Матвеев.

Правда, парламентарии с коммунистом не согласились и его поправку отклонили.