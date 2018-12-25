Работники Куйбышевского НПЗ помогли Деду Морозу собрать мешок с подарками

СЕГОДНЯ 11:39 2018-12-25T11:40:16+03:00

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На праздник собрались почти 60 детей разного возраста из многодетных и приемных семей, взятые под опеку, а также с ограниченными возможностями здоровья. Игры, конкурсы, викторины и хоровод вокруг нарядной зеленой красавицы завершились традиционным вручением подарков от нефтепереработчиков. Ребята получили все, о чем мечтали: куклы и конструкторы, роботы и машины на пульте управления, коньки, планшеты, 3D-пазлы, настольные игры­ – чего только не принес добрый Дед Мороз!

– Мы очень благодарны заводу за это доброе дело, – говорит социальный педагог центра «Семья» - Куйбышевского подразделения комплексного центра социального обслуживания населения Самары Елена Колендо. – Мы давно дружим с Куйбышевским НПЗ – молодые специалисты завода помогают нам проводить праздники и зимой, и летом. Мы очень рады, что у нас есть такие друзья!

Каждый ребенок получил подарок, о котором мечтал

В этом году акция расширилась: к числу подопечных КНПЗ присоединились дети из разных районов города с особо тяжелыми формами заболеваний. Для них заводчане закупили лечебное питание, дорогостоящие лекарства, средства по уходу и развивающие игрушки.