Пытались ограбить пенсионерку: в Тольятти задержали двух цыганок из Кировской области

СЕГОДНЯ 12:24 2018-12-25T12:24:18+03:00

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Тольяттинские полицейские задержали двух цыганок из Кировской области, которые промышляли в Автограде грабежами. Поймать преступниц удалось прямо на «горячем».

Так, 20 декабря две неизвестные женщины подошли на улице к 78-летней пенсионерке и начали предлагать ей купить текстильную продукцию. Они втерлись в доверие к пожилой женщине и пошли с ней в ее квартиру. Попав в жилище пенсионерки, цыганки начали лазить по шкафам в поисках денег. Увидев это, тольяттинка стала звать на помощь.

К счастью, неподалеку от места происшествия находился сотрудник уголовного розыска. Он вызвал наряд полиции и направился в квартиру. Увидев правоохранителя, одна из преступниц попыталась сбежать, но ее удалось быстро поймать. Предполагаемых злоумышленниц задержали и доставили в отдел полиции. Как сообщает пресс-служба облГлавка, в отношении одной из женщин было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж».

Сейчас полицейские проверяют гостий из Кировской области на причастность к другим преступлениям. Сотрудники полиции просят всех, кто мог пострадать от действий этих женщин, сообщить об этом по телефонам: 893-72-187-632, 89270-28-64-23, 39-10-51 или 02.